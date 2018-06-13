«Лісова пісня» є і в Тернополі

Перед центральним корпусом Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка цими днями з’явилися Лукаш із Мавкою. Скульптурну композицію «Лісова пісня», у якій гармонійно поєдналися ці два головні персонажі однойменної драми-феєрії Лесі Українки, виготовили студенти факультету мистецтв Христина Конь і Павло Гаврас.
Працювали над проектом упродовж чотирьох місяців. Матеріалами для роботи авторів композиції забезпечив виш.
«Лісовою піснею» започаткували мистецьку алею в ТНПУ.
Фото Олександра ПЕТЛЮКА