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13.06.2018 автор:  Віра Перун

«Лісова пісня» є і в Тернополі

Перед центральним корпусом Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка цими днями з’явилися Лукаш із Мавкою. Скульптурну композицію «Лісова пісня», у якій гармонійно поєдналися ці два головні персонажі однойменної драми-феєрії Лесі Українки, виготовили студенти факультету мистецтв Христина Конь і Павло Гаврас.

Працювали над проектом упродовж чотирьох місяців. Матеріалами для роботи авторів композиції забезпечив виш.

«Лісовою піснею» започаткували мистецьку алею в ТНПУ.

Фото Олександра ПЕТЛЮКА

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Про автора

Віра Перун

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