Надійний для обох сторін дебют

Більшість читачів «ВЖ плюс», які вирішили зіграти партію в шахи з майстром спорту Іваном Хабінцем, поки що і далі одностайні. У відповідь на хід королівського слона чорні обрали перевірений теорією і практикою хід: 3… а7—а6!

Цього разу за нього проголосували Ірина Зенчак-Гулька і віце-чемпіон недільного малого Літнього кубка серед дітей передплатників видання Валентин Гулька з Чорткова, Богдан Буковський з Козової, Микола Куклін, Валерій Грохольський із Чемерівців на Хмельниччині, Даніель Делла Луна Маджіо з італійської столиці Рима, Володимир Люба з Житомира, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Ігор Багрій з Борщева, тернопільці Марко Кміть, Тимур Кая, Ігор Пастернак. А також іще один дебютант у збірній читачів — шаховий історик, тренер і колекціонер шахової літератури Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині.

Другим за популярністю було універсальне продовження: 3… Kg8—f6. Його запропонували Тетяна Борисяк і Світлана Бодак з Теребовлі, Ігор Чайка з Тернополя, Іван Войтович з Хмелівки Теребовлянського району, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Мирон Постолан з Бережанщини. А Роман Васильчик з Теребовлі й цього разу не відступив від своєї ідеї: 3… d7—d6. Запропонувавши таким чином читачам схилити суперника до захисту Стейніца.

Отже, після четвертого ходу білих виникла відома із древніх трактатів табія надійного для обох сторін дебюту «Іспанська партія».

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, а7—а6 Сb5—a4!?, …?

Хід за читачами. Свій варіант четвертого ходу чорних до понеділка, 11 червня, традиційно надсилайте за електронною адресою dik@fl.te.ua чи телефонами (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

Любителям розв’язування задач, до речі, даємо ще час подумати над завданням із попередньої шахової добірки, опублікованої у «ВЖ плюс» за 18 травня цього року. Тому наразі рішення не публікуємо.

Для того ж, аби нівелювати допомогу комп’ютерів у розв’язуванні шахових композицій, пропонуватимемо задачі на кооперативний мат, де розпочинають чорні і допомагають білим поставити чорному королю мат за певну кількість ходів. Тобто суперники діють узгоджено, «кооперативно».

Наприклад:

І. ХАБІНЕЦЬ, 1980 рік

Рішення: 1. Кра7!, Се4 2. Са6, Се3Х.

Симетричний мат при ході білих: 1. Кра2!, Се5 2. Са3, Се6Х.

На завершення ж знову пропонуємо поміркувати на дозвіллі.

І. ХАБІНЕЦЬ. 2018 рік

Як бачимо, початкова позиція нагадує літеру «Г». Такий неортодоксальний вид образотворчого мистецтва називається «Скахографія»: коли розташування фігур на шахівниці чи символіка їхнього руху відтворюють певні літери, фігури, малюнки, цифри і тому подібне.

Задача — подарунок одному із найкращих моїх учнів, уже семикласнику Валентинові Гульці з Чорткова.

Відповіді та пропозиції надсилайте за тими ж телефонами чи на ту ж електронну адресу.

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел