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01.06.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Надійний для обох сторін дебют

Більшість читачів «ВЖ плюс», які вирішили зіграти партію в шахи з майстром спорту Іваном Хабінцем, поки що і далі одностайні. У відповідь на хід королівського слона чорні обрали перевірений теорією і практикою хід: 3… а7—а6! 

Цього разу за нього проголосували Ірина Зенчак-Гулька і віце-чемпіон недільного малого Літнього кубка серед дітей передплатників видання Валентин Гулька з Чорткова, Богдан Буковський з Козової, Микола Куклін, Валерій Грохольський із Чемерівців на Хмельниччині, Даніель Делла Луна Маджіо з італійської столиці Рима, Володимир Люба з Житомира, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Ігор Багрій з Борщева, тернопільці Марко Кміть, Тимур Кая, Ігор Пастернак. А також іще один дебютант у збірній читачів — шаховий історик, тренер і колекціонер шахової літератури Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині.

Другим за популярністю було універсальне продовження: 3… Kg8—f6. Його запропонували Тетяна Борисяк і Світлана Бодак з Теребовлі, Ігор Чайка з Тернополя, Іван Войтович з Хмелівки Теребовлянського району, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Мирон Постолан з Бережанщини. А Роман Васильчик з Теребовлі й цього разу не відступив від своєї ідеї: 3… d7—d6. Запропонувавши таким чином читачам схилити суперника до захисту Стейніца.

Отже, після четвертого ходу білих виникла відома із древніх трактатів табія надійного для обох сторін дебюту «Іспанська партія».

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

  1. е2—е4, е7—е5
  2. Kg1—f3, Kb8—c6
  3. Cf1—b5, а7—а6
  4. Сb5—a4!?,  …?

Хід за читачами. Свій варіант четвертого ходу чорних до понеділка, 11 червня, традиційно надсилайте за електронною адресою dik@fl.te.ua чи телефонами (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

Любителям розв’язування задач, до речі, даємо ще час подумати над завданням із попередньої шахової добірки, опублікованої у «ВЖ плюс» за 18 травня цього року. Тому наразі рішення не публікуємо.

Для того ж, аби нівелювати допомогу комп’ютерів у розв’язуванні шахових композицій, пропонуватимемо задачі на кооперативний мат, де розпочинають чорні і допомагають білим поставити чорному королю мат за певну кількість ходів. Тобто суперники діють узгоджено, «кооперативно».

Наприклад:

І. ХАБІНЕЦЬ, 1980 рік

Рішення: 1. Кра7!, Се4 2. Са6, Се3Х.

Симетричний мат при ході білих: 1. Кра2!, Се5 2. Са3, Се6Х.

На завершення ж знову пропонуємо поміркувати на дозвіллі.

І. ХАБІНЕЦЬ. 2018 рік

Як бачимо, початкова позиція нагадує літеру «Г». Такий неортодоксальний вид образотворчого мистецтва називається «Скахографія»: коли розташування фігур на шахівниці чи символіка їхнього руху відтворюють певні літери, фігури, малюнки, цифри і тому подібне.

Задача — подарунок одному із найкращих моїх учнів, уже семикласнику Валентинові Гульці з Чорткова.

Відповіді та пропозиції надсилайте за тими ж телефонами чи на ту ж електронну адресу.

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел

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Про автора

Богдан Дікальчук

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м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
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