Наступної неділі — Літній кубок для дорослих

Услід за дитячими баталіями настала пора і дорослим визначити лауреатів Літнього кубка зі швидких шахів серед передплатників «Вільного життя плюс». Традиційний турнір відбудеться в прес-клубі видання на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 9 обласного центру в неділю, 10 червня.

Щоб стати учасником надзвичайно популярних у нашому краї шахових баталій, необхідно пред’явити квитанцію або її копію на річну передплату газети чи квитанцію на передплату «ВЖ плюс» на друге півріччя 2018 року. Долучитися до числа друзів газети можна буде і безпосередньо перед початком змагань у редакції видання. Передплатна ціна дворазового випуску «ВЖ плюс» на шість місяців — 177 гривень 93 копійки.

Турнір відбудеться за швейцарською системою. Кожному учасникові на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. На лауреатів очікують кубок переможцеві і грамоти та грошові винагороди призерам. Завершення реєстрації учасників — о 10-й годині 30 хвилин, початок змагань — о 10-й годині 45 хвилин.

Контактний телефон — 23-54-65.

На фото: під час торішніх змагань

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