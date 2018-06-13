На Тернопіллі двоє чоловіків дозалицялися до криміналу

На Монастирищині двє чоловіків і жінка розпивала спиртне. Градус напруги зріс, коли один із молодиків приревнував свою пасію до її колишнього, який вирішив згадати минуле, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Чоловік докорів не стерпів, схопив зі столу ножа й полоснув опонента по спині. Побачивши кров, жінка викликала швидку.

В результаті потерпілому наклали декілька швів на спину. Іншого притягнуть до відповідальності за умисне легке тілесне ушкодження. Кримінальне провадження відкрили відкритого за частиною 1 статті 125 ККУ.

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