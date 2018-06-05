На честь ювілею Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ

Чвертьвіковому ювілеєві заснування Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ присвятили четвертий відкритий турнір із гирьового спорту в Збаражі. Причому організатори вперше об’єднали свої зусилля з Тернопільською ОДЮСШ із літніх видів спорту, яка паралельно визначила лауреатів першості свого спортивного навчального закладу.

Усього ж свою майстерність у спортивному залі Збаразької ЗОШ №2 продемонстрували шість десятків атлетів із чотирьох команд — загаданої обласної ДЮСШ, Збаразького, Бучацького і Кременецького районів. Перед початком змагань у церкві Христового Вознесіння відбулася спільна молитва і благословення на їхнє проведення. Відкрили ж турнір адміністратор парафії Христового Вознесіння Тернопільсько-Зборівської єпархії отець Олексій Боднарчук, головні суддя і секретар, заслужені тренери України Петро Багрій і Зіновій Кульчицький.

У напруженій суперечці господарі помостів і богатирі з обласного центру не віддали конкурентам перемоги в жодній з вагових категорій. Якщо в трьох юнацьких вікових групах домінували збаражці Максим Пастернак, Володимир Мних, Любомир Левкович, Олексій Піпаш, Артур Вальків, то в турнірі юніорів і чоловіків на успіх Богдана Тольпи і Романа Порохняка тернопільці відповіли перемогами в своїх вагових категоріях Миколи Палиці, Антона Дуля, Сергія Суся, Володимира Воловика і Вадима Цимбалюка. Перемогою господарок Анастасії Роговської, Вікторії Гуменної, Іванни Залевської завершилися і змагання дівчат.

У командному заліку кращими стали гирьовики Збаразького району, які тренуються під керівництвом Петра Багрія, Віталія Гуголя і Романа Порохняка. Підопічні Зіновія Кульчицького з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту — другі, Кременецького району — треті. Лауреати турніру нагороджені кубками, медалями і грамотами.

А. ЯЦИНА.

На фото: гирьовики Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту — срібні призери в командному заліку; під час змагань.

Фото з архіву автора