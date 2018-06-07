Не знає спочинку «Олімпійське літо»

Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі дитячі старти «Олімпійське літо» і справді не знають спочинку. Позавчора і вчора ми вже повідомляли про змагання в Теребовлі і у Великих Бірках Тернопільського району…

А сьогодні на шкільному стадіоні в Мишковичах Тернопільського району учасниками спортивного свята стали сім десятків хлопчаків і дівчаток, які відпочивають у пришкільних таборах цього населеного пункту, Острова і Великих Бірок. Чудова сонячна погода з легким прохолодним вітерцем лише додали їм бажання якнайкраще виступити в різноманітних естафетах і розвагах, запропонованих організаторами «Олімпійського літа» з тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділу молоді та спорту райдержадміністрації.

Не всі, звичайно, однаково успішно виступили у тих чи інших випробуваннях. Але і ті, хто завоював меншу кількість талонів здоров’я, не мали на що скаржитися: з користю для здоров’я провели свій вільний час. Зрештою, призи від «Спорту для всіх», видавництва «Школярик» і ПрАТ «Тернопільський молокозавод», які вже чимало років допомагають центру проводити дитячі змагання, отримали всі юні прихильники здорового способу життя.

На фото: «Олімпійське літо» в Мишковичах Тернопільського району.

Фото тернопільського обласного «Спорту для всіх»