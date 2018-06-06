Нові форми додатків

Інформація Тернопільської ОДПІ для платників ПДВ. Із 1 червня 2018 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 23 березня 2018 року за номером 381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року, № 21».

Цим наказом затверджено зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість та порядку її заповнення та подання. В новій редакції внесено зміни до форм додатків 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» (далі — додаток 1), 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі – додаток 5) та 9 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі — Закон №1877) та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)» (далі – додаток 9) податкової декларації з ПДВ і викладено їх у нових редакціях. Також внесено відповідні зміни до порядку № 21 у частині заповнення зазначених форм додатків.

Зміни насамперед стосуються платників податку, які декларують або вже задекларували в попередніх періодах податкові зобов’язання, за якими не зареєстровані в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування, та сільськогосподарських товаровиробників, внесених або тих, хто претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

Зміни до додатку 1.

У таблиці 1, яка містить дані щодо коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України, рядок «600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)» розділено на два окремі рядки: «600000000000 (переноситься до рядка 4.1 декларації)» та «600000000000 (переноситься до рядка 4.2 декларації)».

Водночас додаток 1 доповнено двома новими таблицями:

— таблицею 1.1, що містить відомості з таблиці 1 цього додатка про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих у ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ (у декларації з ПДВ за червень 2018 р., поданій до 20.07.2018 р. За новою формою, у таблиці 1.1 підлягають відображенню розрахунки коригування, складені в період з 01.06.2018 р. по 30.06.2018 р., не зареєстровані у ЄРПН на дату подання декларації з ПДВ);

— таблицею 1.2, яка містить аналогічного таблиці 1.1 змісту, але минулих звітних (податкових) періодів з 01.07.2015 р. по 31.05.2018 р.). Тобто до цієї таблиці не включаються розрахунки коригування, складені в звітному (податковому) періоді, за який подається податкова декларація з ПДВ, та не зареєстровані у ЄРПН, відомості про які зазначаються у таблиці 1.1 (у декларації з ПДВ за червень 2018 р., поданій до 20.07.2018 р. за новою формою, у таблиці 1.2 підлягають відображенню розрахунки коригування, складені в період з 01.07.2015 р. по 31.05.2018 р., та не зареєстровані у ЄРПН).

Відомості до таблиці 1.2 вносяться платниками податку одноразово:

— платниками, які обрали місячний звітний (податковий) період, — при звітуванні за червень 2018 р.;

— платниками, які обрали квартальний звітний (податковий) період, — ІІ квартал 2018 р.

Зміни до додатку 5.

Цей додаток також доповнено двома аналогічними додатку 1 таблицями 1.1 та 1.2, які містять відомості щодо суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) та минулі звітні (податкові) періоди, за якими в ЄРПН не зареєстровані податкові накладні. Відомості таблиці 1.2 також заповнюються платниками одноразово.

Зміни до додатку 9.

Згідно з оновленою з початку року редакцією п. 51 розділу ХХ Податкового кодексу та з урахуванням змін, внесених наказом № 381 до додатку 9 декларації з ПДВ, сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877, мають зазначати у додатку 9 до декларації з ПДВ обсяг податкових зобов’язань з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 16¹.3 ст. 16¹ цього Закону, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН. Також у цьому додатку платники мають відображати розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних (податкових) періодів (місяців) (для новоствореного платника — послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди).

Скажімо, в таблиці 1 замість позитивного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду з ПДВ за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 16¹.3 ст. 16¹ Закону № 1877, та сумами податкових зобов’язань і податкового кредиту за такими операціями в оновленій формі зазначаються обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за цими операціями та сума ПДВ, нарахована за вищезазначеними операціями.

Також таблицю 2 доповнено рядком, що передбачає заповнення питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством. Тобто таке підприємство цей рядок заповнюватиме лише за результатами першого звітного (податкового) періоду.

Звертаємо увагу, що відповідно до норм п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення. Оскільки офіційне опублікування Наказу № 381 відбулося 04.05.2018 р. в «Офіційному віснику України» за № 35, оновлені форми додатків платники ПДВ мають застосовувати при звітуванні за червень 2018 р. (для платників, що застосовують квартальний звітний (податковий) період, – за ІІ квартал 2018 р.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ