Нюанси спрощеної системи оподаткування для адвокатів

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що адвокатська діяльність регулюється Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зі змінами та доповненнями. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту.

Пунктом 291.3 статті 291 Податкового кодексу України визначено, що юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, установленим главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 розділу ХІV Кодексу.

Згідно з підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Кодексу суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до його норм, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Причому такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що йому передує, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 Кодексу.

До третьої групи платників єдиного податку, зокрема, належать юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

Нормами пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу визначено види діяльності, що не дають права суб’єктам господарювання бути платниками єдиного податку першої-третьої груп. На юридичну особу — адвокатське бюро ці норми п. 291.5 не поширюються. Тобто адвокатське бюро як юридична особа може обрати або перейти на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за умови відповідності вимогам, встановленим главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ