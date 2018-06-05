«Олімпійське літо» стартувало в Теребовлі

Ось прийшла довгождана пора літнього відпочинку. А щоб дозвілля дітвори було активним та корисним для здоров’я, тернопільський обласний і районні центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», не гаючи часу, дали старт всеукраїнським масовим змаганням дітей «Олімпійське літо».

Із травня по серпень цього року на стадіонах, спортивних майданчиках, у літніх оздоровчих таборах, парках, місцях масового відпочинку триватимуть «Веселі старти», інші спортивні розваги, конкурси малюнків, вікторини на спортивну тематику, змагання з різних видів спорту. Розпочалося ж «Олімпійське літо» змаганнями «Мама, тато, я — спортивна сім’я!» у древньому місті князя Василька. Обласний і теребовлянський центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провели їх на стадіоні «Колос».

Чотирнадцять сімей продемонстрували свою майстерність у п’ятьох різноманітних естафетах. Найкраще виступила сім’я Василя та Олександри Худяків, в якій капітаном був син Богдан — 16 очок. Лише на один заліковий бал відстали Сергій із Тетяною Ліщаки, яких вела до перемоги донька Жанна. А ще на один крок відстали Марія і два Михайли Оліярники. Четвертими ж фінішували Мар’яна і Василь Тернопільські із сином Олександром.

Лауреати нагороджені кубками, грамотами, медалями і призами від «Спорту для всіх», видавництва «Школярик» і ПрАТ «Тернопільський молокозавод». Незабаром «Олімпійське літо» завітає в гості і до дітвори з інших куточків нашого краю.

О. ГИКАВА.

Фото з архіву обласного «Спорту для всіх»