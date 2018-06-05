Платників чимало

Інформація Тернопільської ОДПІ про кількість платників податків, які перебувають на податковому обліку. Заступник начальника управління — начальник відділу реєстрації та обліку платників Ірина Іванко повідомила, що станом на перше червня 2018 року платниками є 16648 фізичних осіб.

Із них 13455 — жителі обласного центру, а 3193 — Тернопільського району. Також зареєстровано 11637 юридичних осіб. Більш як 85 відсотків з них — 9998 — юридичні особи міста, 1639 — платники району.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ