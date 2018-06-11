Подайте заяву до 15 червня

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що, відповідно до Податкового кодексу України, суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до податкової інспекції заяву особисто, або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Якщо фізична особа тільки реєструє підприємницьку діяльність, то заяву про обрання спрощеної системи оподаткування можна подати державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію, з урахуванням вимог пункту 291.5 Кодексу. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до податкової інспекції одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулася державна реєстрація (пп.298.1.2. Кодексу).

Новостворені суб’єкти господарювання, які протягом десяти днів із дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ