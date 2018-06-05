Понад двадцять тисяч послуг

Інформація від Тернопільської ОДПІ. Протягом січня-червня 2018 року фахівці Центру обслуговування платників надали більш як двадцять тисяч адміністративно-податкових послуг.

За інформацією завідувача сектором організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг Ігоря Івахова найпопулярнішою традиційно залишається послуга видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Протягом першого півріччя в Центрі видали 9281 реєстраційний номер.

Окрім цього, видано 4548 відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів, зареєстровано 1516 книг обліку розрахункових операцій та надано 1331 витяг з реєстру платників єдиного податку.

У Центрі обслуговування платників надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники в зручний для них час можуть подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги чи отримати ключі електронного цифрового підпису.

Адреса Центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ: вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ