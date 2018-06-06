Прикрашайте щастям кожну мить!

Я народилася в червні 1959 року, маю 32 роки трудового стажу. Влітку 2013 року мене визнали інвалідом третьої групи строком на один рік. До липня 2014 року я отримувала пенсію з інвалідності в розмірі 950 грн. Потім мені призначили дострокову пенсію за віком, тобто змінили вид пенсії. Однак розмір моєї пенсійної виплати не збільшився. Чому? […]