Вільне життя
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06.06.2018 автор:  Вільне Життя

Прикрашайте щастям кожну мить!

Другого червня стали на весільний рушничок наша колега, коректорка Тетяна ДЕМИДА і її обранець Руслан ТЕНДЕРИЦЬ. Вітаємо молодят і зичимо сонячного подружнього щастя аж до золотого весілля!

На порозі ягідного літа

Ваша народилася сім’я,

Сонечком червневим обігріта,

Виткана із пісні солов’я.

В ній — чарівна врода молодої,

Мужнє нареченого плече,

Мрії, що народжені з любові,

Ніжність, що вихлюпує з очей.

Многа літ бажаємо подружжю

У любові, в злагоді прожить.

Помічати зорі у калюжах,

Прикрашати щастям кожну мить.

Народити діточок багато,

Впевнено ступати до мети.

Будні перетворювать на свята

І одне для одного цвісти.

Хай ніколи руйнівна байдужість

Не позбавить вас любові крил.

Й не посміють втрутитися люди

В те, що сам Господь благословив!

Колектив «Вільного життя плюс»

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