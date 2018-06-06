Прикрашайте щастям кожну мить!

Другого червня стали на весільний рушничок наша колега, коректорка Тетяна ДЕМИДА і її обранець Руслан ТЕНДЕРИЦЬ. Вітаємо молодят і зичимо сонячного подружнього щастя аж до золотого весілля!
На порозі ягідного літа
Ваша народилася сім’я,
Сонечком червневим обігріта,
Виткана із пісні солов’я.
В ній — чарівна врода молодої,
Мужнє нареченого плече,
Мрії, що народжені з любові,
Ніжність, що вихлюпує з очей.
Многа літ бажаємо подружжю
У любові, в злагоді прожить.
Помічати зорі у калюжах,
Прикрашати щастям кожну мить.
Народити діточок багато,
Впевнено ступати до мети.
Будні перетворювать на свята
І одне для одного цвісти.
Хай ніколи руйнівна байдужість
Не позбавить вас любові крил.
Й не посміють втрутитися люди
В те, що сам Господь благословив!
Колектив «Вільного життя плюс»