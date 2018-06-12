Минулої неділі в Романівці на Теребовлянщині вже вдруге провели фестиваль «Рибацькі розваги». Як і торік, про свято для рибалок потурбувалися в теребовлянському центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Уже задовго до восьмої ранку, на коли був запланований старт, на березі місцевого ставка зібралися шість десятків любителів риболовного спорту. Причому не тільки з Теребовлянської ОТГ, а й із Чернівців і Тернополя. Семигодинний змагальний марафон, під час якого кожен з учасників намагався якнайкраще скористатися своїми знаннями і вмінням, завершився перемогою Юрія Ткачука з Чернівців. Упіймавши 3 кілограми 425 грамів риби, наш гість майже на півтора кілограма випередив тернопільця Руслана Грицину — 2 кілограми 45 грамів. А почесне третє місце виборов Ігор Музичко з Теребовлі — 1 кілограм 775 грамів.

Переможець і призери нагороджені кубками і медалями теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів фестивалю