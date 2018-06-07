Розпочали з міні-футболу

Спортивні ігри Тернопільщини, якими нинішнє керівництво краю вирішило замінити традиційні Сільські спортивні ігри Тернопільщини, проведені за роки незалежності нашої держави двадцять сім разів, минулої суботи розпочалися із зональних турнірів із міні-футболу. Шістнадцять колективів аматорів сперечалися за чотири путівки до фіналу в Заліщиках, Козовій, Ланівцях і у Великих Бірках Тернопільського району.

Зі спортивної точки зору найцікавішими все ж таки, мабуть, стали баталії в селі поблизу обласного центру. Адже в турнірі трьох команд за єдину путівку, яка давала право продовжити боротьбу, сперечалися чемпіони торішніх XXVII сільських спортивних ігор Тернопільщини з Великих Бірок і віце-чемпіони з Теребовлянської об’єднаної територіальної громади.

Саме останні першими вийшли на майданчик зі штучним покриттям місцевої загальноосвітньої школи, аби з’ясувати стосунки з аматорами зі Скалатської ОТГ. Боротьба на рівних тривала хіба до середини першого тайму. Далі ж теребовлянці здійснили потужний спурт, який і приніс їм більш ніж упевнену перемогу — 9:3. Причому ефективними діями запам’яталися не лише брати Ігор і Владислав Сороцькі, а й Анатолій Ульянов.

Натомість друга зустріч ніби стала продовженням торішнього фіналу. З тією лишень різницею, що насамперед намагалися не форсувати подій теребовлянці, які вже записали до свого активу три очки, та ще й із переконливою різницею забитих і пропущених м’ячів. Як не старалися чинні чемпіони, але вразити ворота суперників так і не змогли — 0:0.

А завершальний поєдинок зі скалатцями і взагалі залишив їх біля «розбитого корита». Необхідність перемагати з різницею щонайменше в сім м’ячів, здається, зіграла з господарями майданчика злий жарт. Один ще так-сяк забили. Далі ж шкіряна куля вперто не бажала залітати до сітки воріт суперників. Чим і скористалися згуртовані опоненти, очолювані досвідченим гравцем, а нині вже і тренером Ростиславом Ціхом — тричі впіймавши фаворитів на контратаках, завершили зустріч із рахунком 3:1 на свою користь і заслужено посіли друге місце.

До фінального турніру з міні-футболу, як повідомив головний суддя ігор Олександр Степанюк, вийшли також команди Байковецької ОТГ (у Ланівцях, набравши однакову кількість очок з господарями і аматорами з Шумського району, випередили їх за додатковими показниками), Чортківського і Козівського районів.

Найближчої суботи, 9 червня, в Чорткові, Теребовлі, Бережанах і Шумську відбудуться зональні турніри з волейболу серед чоловічих команд. А в неділю, 10 червня, в Козовій — фінальні змагання ігор з плавання. Далі, на суботу, 30 червня, заплановані зональні турніри з пляжного волейболу в Гусятині, Великих Гаях, Скалаті і Козовій, на неділю, 1 липня, — зональні турніри з футболу в Байківцях, Гусятині і Бережанах.

Фінальні ж старти сільських спортивних ігор Тернопільщини відбудуться в неділю, 15 липня, в Чорткові.

На фото: під час зонального турніру з міні-футболу у Великих Бірках.

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