Став майстром спорту

Понад сотня атлетів із шістнадцяти областей змагалися нещодавно в Бахмуті на Донеччині за нагороди Кубка України з легкоатлетичних метань серед спортсменів з інвалідністю. Лауреатів визначили в різних класах трьох нозологій.

Серед тих, хто домігся поставленої мети, і вихованець тернопільських «Інваспорту і ДЮСШ «Інваспорт» Володимир Гродзік з Борщева. Під час турніру богатирів з ураженням опорно-рухового апарату підопічний заслуженого тренера України Івана Салука в секторі для штовхання ядра в найкращій своїй спробі послав снаряд на 11 метрів 2 сантиметри. Дочекавшись інформації суддів, тренер і наставник переможно здійняли руки догори: хоча в підсумковому протоколі атлет і розмістився відразу за призерами, вперше на офіційних всеукраїнських стартах підкорив норматив майстра спорту.

Успішно виступив Володимир і в метанні диску. Завойоване п’яте місце, без сумніву, свідчить, що з часом зможе позмагатися за нагороди і в цій дисципліні.

На фото: ще мить — і Володимир ГРОДЗІК стане майстром спорту.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»