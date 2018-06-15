Татусева натхненниця

Літній кубок зі швидких шахів серед передплатників «Вільного життя плюс» зібрав минулої неділі, 10 червня, один з найбільших за всю історію проведення змагань склад учасників. На турнір за швейцарською системою в дев’ять турів із п’ятнадцятихвилинним контролем часу прибуло 36 прихильників газети.

І, як зазвичай останнім часом, традиційним лідерам наших аматорських турнірів, а також сивочолим ветеранам, не побоялися кинути виклик юні прихильники древньої гри. Через два тижні після дитячих баталій лише гірші, ніж у кандидата в майстри спорту Ігоря Чайки, додаткові показники не дозволили їхньому абсолютному переможцеві, першорозрядникові Дмитрові Федоріву увійти до п’ятірки лауреатів — в обох по шість очок з дев’яти можливих. Не осоромився і срібний призер юнацьких змагань Валентин Гулька з Чорткова: із 50-відсотковим результатом фінішував у двадцятці найкращих. Хіба молодшому за них Тимурові Каї ще потрібний деякий час, аби в суперечці з дорослими набирати більше трьох із половиною балів.

А вгорі турнірної таблиці після п’ятого туру залишилося лише двоє шахістів, які не відчули гіркоти втрат. Особисте протистояння в шостому між тернопільським кандидатом у майстри Євгеном Шегдою та хмельницьким майстром Олегом Поліщуком цю рівновагу теж не порушило. Однак уже в наступній зустрічі наш земляк, здається, не витримав напруги боротьби. Чорними не зміг переграти ветерана гри Геннадія Василенка.

Неодноразовому переможцеві та призерові редакційних турнірів Олегові Поліщуку, якому додавала натхнення присутність у залі 4,5-річної доньки Марійки, цього тільки й треба було. Перемоги білими над ще одним кандидатом Олегом Пелехом і першорозрядником Степаном Господариком із Паївки Гусятинського району перед завершальним туром гарантували йому, щонайменше, поділ двох чільних позицій.

Утім удаватися до підрахунку коефіцієнтів судді національної категорії Валерієві Трембачу не довелося. Вже згаданому Олегові Пелеху місце в трійці найкращих могла гарантувати тільки перемога білими над Євгеном Шегдою. І бажаного він домігся. Тож Олегові Поліщуку цілком вистачило нічиєї в поєдинку чорними фігурами з переможцем дитячого турніру, аби стати володарем Літнього кубка — вісім очок з дев’яти можливих. На один бал відстав Євген Шегда, на півтора — Олег Пелех і четвертий призер Василь Деременда з Бучача, на два — Ігор Чайка, який, як ви вже знаєте, замкнув п’ятірку лауреатів. Не маю права не згадати ще двох шахістів, які теж набрали по шість очок — сьомим став Степан Господарик, восьмим — Микола Дулик. А Геннадій Василенко, який фінішував відразу за ними (5,5 очка), відзначений спеціальним призом за найкращий результат серед ветеранів.

…Прощаючись з автором цих рядків, володар Літнього кубка Олег Поліщук пообіцяв, що на традиційному осінньому дитячому турнірі серед дітей передплатників «ВЖ плюс» уже він буде серед уболівальників. А Марійка Поліщук, чиї ім’я і прізвище так співзвучні з відомим вітчизняним міжнародним гросмейстером Марією Музичук, серед учасників.

На фото: під час турніру; лауреати Літнього кубка: (зліва направо) у нижньому ряду — Василь ДЕРЕМЕНДА і Геннадій ВАСИЛЕНКО, у верхньому — Олег ПОЛІЩУК з донькою Марійкою, Ігор ЧАЙКА, Олег ПЕЛЕХ, Євген ШЕГДА.

Фото Василя БУРМИ та автора