Тернопільська облрада: від битви за землю до битви за виборців

Такого освистування від виборців і вигуків «Ганьба!», а потім втечі через закапелки сесійної зали депутати облради від фракції «Свобода», напевно, уявити не могли. Як і надійного тилу з поліціянтів від розлючених виборців. Бо до сутичок, бійок, розмахувань кулаками та лайки на свою адресу та від себе уже звикли.

А все починалося мирно. Студенти Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької відкрили третє пленарне засідання восьмої сесії обласної ради виконанням Державного гімну України, тоді проспівали ще й «Боже великий єдиний». Здавалося б, така високодуховна і патріотична тональність, яку задала молодь народним обранцям, збережеться упродовж всієї сесійної «гри». Однак не надовго вистачило депутатам терпцю — лише на одне конструктивне рішення.

У сесійній залі підтримали електронну петицію, в якій автори закликали владу преміювати кращих випускників шкіл Тернопілля за високі досягнення у навчанні.

Опісля депутати перейшли до розгляду змін до перспективного плану формування територій громад. І замість затвердженого регламентом півгодинного обговорення справа затягнулася на кілька годин, аж поки народні обранці, так і не домовившись, покинули сесійну залу. 8 червня тут мають зібратися знову.

Каменем спотикання, чи то пак твердинею, яку треба здобути, стала позиція населених пунктів Тернопільського району утворити громади. Окрім діючих Байковецької та Великогаївської, стати центрами ОТГ хочуть Біла, Велика Березовиця, Великі Бірки і Підгороднє. Якщо депутати спершу говорили про всі потенційні громади, то надалі акценти змістилися довкола села Білої та сусідніх сіл, які хочуть утворити тут громаду.

В ОДА напередодні прийняли безліч пропозицій від представників населених пунктів. За словами заступника голови ТОДА Олега Валова, який курує процес децентралізації в області, пропозиції вносили навіть в останні години перед початком пленарного засідання.

На розгляд депутатів адміністрація представила п’ять варіантів перспективного плану. З усіма можна було ознайомитися перед входом до сесійної зали. Однак жоден із них не влаштовував представників сіл, які прибули на цю доленосну для їхніх малих батьківщин сесію. Зрештою, «провалили» голосування за ці варіанти й депутати.

Люду в сесійній залі зібралося стільки, що яблуку ніде було впасти. Більшість — мешканці потенційної Білецької громади. У неї планують увійти Біла, Чистилів, Плотича, Великий Глибочок, Горішній і Долішній Івачеви й Ігровиця. Власне, через бажання більшості жителів згаданих населених пунктів об’єднатися в ОТГ наперекір інтересам обласного центру й виникли депутатські баталії.

Не секрет, що тривалий час Тернопіль намагається перетягнути на себе ініціативу стати центром громади й підпорядкувати собі довколишні села. Після скандалу з поділом дітей у дитсадках на тернопільських і не тернопільських ситуація тільки ускладнилася. Напружені переговори про об’єднання представників тернопільської влади із «сусідами» бажаного результату теж не дали. Добре, що вдалося перетягнути на свій бік Малашівці — проблему з вивозом сміття на полігон, який давно пора закрити через переповнення, поки що прикрили.

Як результат — на пленарному засіданні депутатські фракції несподівано розділилися на два табори: більшість із них голосувала за вже шостий проект перспективного плану з подачі заступника голови облради Василя Деревляного. І лише фракція «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» несподівано об’єдналася із фракцією «Свободи» — голосів на підтримку проекту, який сподобався представникам сіл, вони вперто не давали. Офіційна позиція депутатів обох фракцій, а також обласної адміністрації збіглася — села не подали пакета документів, які необхідні для продовження процесу утворення громади. Тож голосувати за підтримку перспективного плану — незаконно.

За кулісами депутати в приватних бесідах натякали: триває політичний «торг», щоб одне із вищезгаданих сіл (взяти хоча б Великий Глибочок) таки «приліпити» до Тернополя.

Масла у вогонь долив нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, який того дня завітав в обласну раду. Його промови, окрики та скандальні заяви лише збурювали хвилю емоцій у присутніх. Дійшло навіть до кількох бійок, «помилуватися» відео з яких може кожен охочий, до прикладу, на сайті Тернопільської облради.

Хоч і були численні перерви, переговори керівників фракцій і всі могли наговоритися й накричатися досхочу, результат вийшов нульовим — депутати розійшлися, взявши, за пропозицією голови облради Віктора Овчарука, перерву до 8 червня.

Фракції «Батьківщини», Радикальної партії Олега Ляшка, «Самопомочі» і «Громадянської позиції» в сесійній залі озвучили свою позицію: якщо бажання сіл утворити Білецьку громаду рада не підтримає, вони готові ініціювати саморозпуск ТОР і не відвідувати подальших сесій.

Отак битва за землю і трубу (Тернопіль на 80 відсотків забезпечує водою Верхньоівачівський водозабір) переросла в битву за виборців. Адже при утворенні громад політичні партії намагатимуться отримати в них депутатські мандати і керівні посади. Тож не дивно, що нині в рекламних матеріалах різні політсили вже заявляють про тих чи інших «кандидатів», які готові сісти в крісла очільників нових ОТГ.

Розплачуватися за цю підтримку будуть, звісно, мешканці сіл. Нині ж важливо, аби політики не лише красиво говорили, кричали й махали кулаками. Якщо вони справді хочуть допомогти — хай допоможуть хоча б у підготовці пакета документів, про які говорять в адміністрації. Щоб потім ні Тернопіль, ні партія влади, ні патріотичні опозиціонери не мали законної змоги придертися до народного волевиявлення.

Окрім розгляду змін до перспективного плану, на народних обранців чекає ще майже півтори сотні політичних і господарських проектів рішень. От чи розглянуть їх — питання риторичне.

Фото авторки