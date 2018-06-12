Двічі лауреат Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» тернопільський поет-пісняр Сергій Сірий отримав третю «корону». Посмертно.

Цими днями в Києві урочисто вшанували переможців престижного літературного конкурсу «Коронація слова». Цьогорічна церемонія відкрила Україні і світу імена «зірок» сучасного літературного простору. Уже втретє високо відзначено доробок нашого земляка, талановитого тернопільського поета-пісняра, заслуженого діяча естрадного мистецтва України Сергія Сірого. Його поетичний твір «Чорний ворон» отримав спеціальну відзнаку в номінації «Пісенна лірика».

На жаль, сталося так, що Сергій Сірий торік в останні тижні свого земного життя ще встиг відправити на конкурс «Коронація слова – 2018» чудовий текст пісні, присвяченої подіям на Сході України, але йому вже не судилося цього річ піднятися на сцену і отримати цю, вже третю, «корону». Йому не судилося почути вітальні слова друзів, колег по творчості і тих, хто по-справжньому щиро шанував його талант. Так розпорядилася доля… Але навіть з Вічності Сергій Сірий подбав про рідний Тернопіль, адже цьогорічна «Коронація слова» вже стала історією, в яку вписане і його ім‘я – єдиного із тернопільських літераторів.

ЧОРНИЙ ВОРОН

Обгоріла земля.

Дотліває гілля.

Сонцю дим очі з’їв.

І чим далі на схід –

Всюди попелу слід

І не чути птахів.

Лиш два чорних крила

Понад прірвою зла,

Наче знак каяття –

Життя.

Чорний ворон в степу

Грає в долю сліпу.

Він в собі убив страх.

І шука день і ніч

Тіні мертвих облич

Цей сумний демон-птах.

Чорний ворон не спить,

Чорним небом летить…

Він летить, де луна –

Війна.

Де чорний ворон,

Там дим і порох,

Зрошене болем

Стоптане поле.

Там мати сива

За вбитим сином

рида…

Кров на дикій траві

І уста вже німі…

Ворон поруч присів.

Бачив смерть він не раз

Без усяких прикрас

І патетики слів.

Знає він, що душа

Вдаль від куль відліта

І нема вороття

В життя.

Ворон каркнув – і ввись

Два крила піднялись:

Десь почавсь новий бій…

І хтось знову упав.

Мить – і вічністю став

На священній землі.

Кров’ю світ окропив,

Шлях до світла відкрив,

Щоб не було пітьми

Війни.

Де чорний ворон,

Там дим і порох,

Зрошене болем

Стоптане поле.

Там мати сива

За вбитим сином

Рида…

Довідка

Сірий Сергій Антонович – корінний тернополянин (11 листопада 1959 – 4 грудня 2017р.р.). Поет-пісняр за покликанням і журналіст за фахом. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Член творчої спілки “Асоціація діячів естрадного мистецтва України”, член Національної спілки журналістів України. Автор двох нашумілих збірок еротичної поезії “Твоє тіло – наркотик” та “Пожежа тіл”.

Його перу належить і містична мелодрама “Йар навиворіт, або Кохання в чужому тілі”. Він лауреат конкурсу “Коронація слова-2014” (спеціальна відзнака в номінації “Пісенна лірика для дітей” за текст пісні “Домовик-домовичок”). Рішенням журі Міжнародного літературного конкурсу “Коронація слова-2016” твір поета-пісняра “Бім і Кеті” визнано переможцем в номінації “Пісенна поезія для дітей” як кращий пісенний твір для дітей молодшого шкільного віку. У 2018 році «Коронація слова» удостоїла спеціальної відзнаки його пісенний твір «Чорний ворон» у номінації «Пісенна лірика».

Пісня “Я – убитий солдат”, яку поет написав у 2014 році в співдружності з тернопільським композитором Сергієм Степанівим, рекомендована Міністерством освіти і науки України для проведення “Уроків мужності” у навчально-освітніх закладах нашої держави.

Пісні на слова Сергія Сірого “Українська родина”, “Пісенні Медобори”, “Хотинський піснецвіт”, “Ліра Гіппократа”, створені у співдружності з відомим композитором Леонідом.Попернацьким, стали музичними візитівками однойменних всеукраїнських мистецьких фестивалів. А пісня “Доброго дня” – гімн благодійного фонду “Світ дітей”, який є філією міжнародної благодійної організації в Канаді “Chalice”, і текст її перекладено на англійську мову.

Виконавці пісень на вірші поета здобували перемоги, ставали лауреатами чи дипломантами всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів: “Співограй”, “Пісня року”, “Балатон. Мистецтво. Молодість”, “Кришталевий жайвір”, “Чорноморські ігри”, “На хвилях Світязя”, “Прем’єра пісні”, “Київська весна”, “Ялтинське літо”, “Боромля”, “Сім-сім”, “Зірки, на сцену!”, “Наша пісня”…

К. ВЕРБІВСЬКА