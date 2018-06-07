Турнір під відкритим небом

Півтори сотні атлетів з дев’яти областей, столиці нашої держави, сусідніх Польщі і Білорусі змагалися минулих вихідних у Любешеві на Волині за нагороди Міжнародного турніру з боксу пам’яті народного депутата України Ігоря Єремеєва. Цікава деталь: ринг, придбаний трагічно загиблим народним депутатом для місцевих майстрів шкіряної рукавички ще за життя, встановили в парку відпочинку районного центру.

Під час дводенних баталій, в яких узяли участь чоловіки віком до 22-х років, молоді атлети, не старші вісімнадцяти років, 15—16-літні юніори та юнаки, неабиякий рівень майстерності продемонстрували і представники тернопільської школи боксу, які під керівництвом Руслана Фірмана займаються в обласній комунальній ДЮСШ із літніх видів спорту і міській комунальній ДЮСШ із греко-римської боротьби. В суперечці юніорів, чия вага не перевищує 50 кілограмів, не було рівних кандидатові в майстри спорту Назарові Кордупелю, який тренується в першому зі згаданих навчальних спортивних закладів.

Натомість два «срібла» до скарбнички збірної краю завоювали спортсмени з борцівської ДЮСШ. Ровесник Назара Остап Захарський відзначився у ваговій категорії до 80 кілограмів, а Богдан Пилипів довів свою конкурентноздатність у турнірі молодих атлетів, чия вага не перевищує 60 кілограмів. Нарешті ще один сімнадцятирічний боксер Роман Прийма з «літньої» спортивної школи виборов «бронзу» у ваговій категорії до 56 кілограмів.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: тернопільські боксери разом зі своїм наставником після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора