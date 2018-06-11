Увага! Із другого липня 2018 року — нові рахунки

У Тернопільській ОДПІ проінформували, що з другого липня 2018 року змінюються рахунки для зарахування податків та зборів до державного та місцевого бюджетів! Звертаємо увагу на нове МФО — 899998.

Із новими рахунками можна ознайомитися на веб-порталі Державної казначейської служби України на сторінці ГУДКСУ у Тернопільській області в рубриці «Реквізити рахунків» (http://www.treasury.gov.ua/reg/control/ter/uk/publish/category/340734) та субсайті Територіальних органів ДФС у Тернопільській області (http://tr.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).

Телефон для довідок — 43-46-28.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ