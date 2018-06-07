Українських відвідувачів заборонених російських сайтів побільшало

Facebook та Instagram стали лідерами за приростом української аудиторії в березні. Місячне охоплення обох соцмереж в березні зросло на 2%.

За інформацією Watcher, виросла, але не так різко, російська соцмережа ВКонтакте. Третій місяць поспіль падають Одноклассники. Про це свідчать дані щомісячного дослідження аудиторії українського інтернету дослідницької компанії Фактум Груп.

Загалом, серед найпопулярніших сайтів в Україні суттєвих змін не відбулось. Лідерами залишаються Google, YouTube та Facebook.

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