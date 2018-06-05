Упевнений тріумф наймолодших

Міжнародному дню захисту дітей присвятили дитячий командний шаховий турнір у Новояворівську на Львівщині. Змагання відбулися наприкінці минулого тижня.

Кинути виклик суперникам наважилися і вихованці Тернопільської КДЮСШ №1. У турнірі «В», де змагалися не старші десяти років юні прихильники древньої гри, Остап Августин, Ілля Кривенький, Станіслав Янків і Оріанна Мельник упевнено перемогли, набравши дванадцять очок із шістнадцяти можливих.

На фото: юні шахісти з Тернопільської КДЮСШ №1 зі своїми наставниками після церемонії нагородження.

Фото з архіву Валерія ТРЕМБАЧА