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05.06.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Упевнений тріумф наймолодших

Міжнародному дню захисту дітей присвятили дитячий командний шаховий турнір у Новояворівську на Львівщині. Змагання відбулися наприкінці минулого тижня. 

Кинути виклик суперникам наважилися і вихованці Тернопільської КДЮСШ №1. У турнірі «В», де змагалися не старші десяти років юні прихильники древньої гри, Остап Августин, Ілля Кривенький, Станіслав Янків і Оріанна Мельник упевнено перемогли, набравши дванадцять очок із шістнадцяти можливих.

На фото: юні шахісти з Тернопільської КДЮСШ №1 зі своїми наставниками після церемонії нагородження.

Фото з архіву Валерія ТРЕМБАЧА

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Про автора

Богдан Дікальчук

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