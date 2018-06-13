У Тернополі вирішили заохотити до об’єднання сусідні села через пільги

Під час брифінгу за результатами засідання виконавчого комітету ТМР міський голова Тернополя повідомив, що мешканці сіл, які об’єднаються з обласним центром згідно з затвердженим перспективним планом, уже можуть користуватися пільгами нарівні з тернополянами.

Жителі сіл, які в Тернопільську єдину територіальну громаду не увійшли або вирішили утворити іншу громаду, можуть змінити своє рішення. Для цього в мерії вирішили запропонувати «стимули». Серед них:

безкоштовна медична допомога в лікувально-профілактичних закладах міста

безоплатні рецепти;

безоплатне зубопротезування;

безкоштовне відвідування дошкільних, позашкільних закладів, закладів фізичної культури і спорту;

можливість отримання карток тернополянин;

інші додаткові послуги, якими нині користають мешканці обласного центру.

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