У Тернополі вирішили заохотити до об’єднання сусідні села через пільги

Під час брифінгу за результатами засідання виконавчого комітету ТМР міський голова Тернополя повідомив, що мешканці сіл, які об’єднаються з обласним центром згідно з затвердженим перспективним планом, уже можуть користуватися пільгами нарівні з тернополянами.
Жителі сіл, які в Тернопільську єдину територіальну громаду не увійшли або вирішили утворити іншу громаду, можуть змінити своє рішення. Для цього в мерії вирішили запропонувати «стимули». Серед них:
- безкоштовна медична допомога в лікувально-профілактичних закладах міста
- безоплатні рецепти;
- безоплатне зубопротезування;
- безкоштовне відвідування дошкільних, позашкільних закладів, закладів фізичної культури і спорту;
- можливість отримання карток тернополянин;
- інші додаткові послуги, якими нині користають мешканці обласного центру.
Громади, якіприєднаються до Тернополя, матимуть пільги! Які? Дивіться НАЖИВО брифінг міського голови Сергія Надала о 12.00 на МедіаТОР
Geplaatst door МедіаТОР op woensdag 13 juni 2018
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