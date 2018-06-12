Через перешкоди — до «золота»

Харківський стадіон «Динамо» наприкінці минулого тижня став ареною проведення чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2003 року народження і молодших. Юні тернопільські надії «королеви спорту» не зрадили традицій старших і повернулися додому з двома нагородами.

Завойований п’ятнадцятирічною вихованкою Бережанської ДЮСШ Тетяною Когут титул чемпіонки України на дистанції 2000 метрів із перешкодами — зайве свідчення того, що не втомлюється готувати талановиту молодь досвідчений місцевий спеціаліст Володимир Дуда. Його підопічна тактично грамотно провела весь забіг і на фінішному відрізку навіть не мала потреби оглядатися на конкуренток — 7 хвилин 38,77 секунди. Срібна призерка відстала майже на дванадцять секунд.

Не менше компліментів заслуговує і вихованка Зборівської ДЮСШ Андріана Антонюк. Підопічній Володимира Небельського лише наприкінці року виповниться чотирнадцять. А їй уже під силу на фініші виснажливого забігу на 3000 метрів на рівних боротися з трьома на рік-півтора старшими конкурентками. В нагороду — бронзова медаль. Відставши від чемпіонки менше ніж на півтори секунди, від срібної призерки — на 0,39 секунди, зупинила електронний хронометр на позначці 10 хвилин 48,08 секунди: результат другого дорослого розряду.

За таких обставин не міг втриматися від запитання Володимирові Небельському: чи не допустив саме він тактичної помилки, заявивши молодшу за опоненток бігунку в перший змагальний день ще й на дистанцію 1500 метрів, де вона, до речі, теж підкорила норматив другого дорослого розряду (5 хвилин 02,85 секунди), але за підсумками двох забігів показала восьмий час. Можливо, на останніх метрах банально забракло сил?

— Участь у двох забігах, — відповів наставник, — нами була запланована. Андріана нині в такому віці, що потрібно закладати необхідний запас міцності і витривалості. До того ж це ще запитання, в кого на фініші довшої дистанції забракло сил. Із допомогою пов’язаних з віком антропологічних даних конкурентки спочатку створили деякий відрив. Однак на завершальній частині дистанції через втому помітно знизили темп. Натомість Андріана здійснила хороший фінішний спурт, завдяки якому одну з претенденток на медалі випередила, а двох інших, самі переконалися, практично наздогнала. Зрештою на чемпіонаті України серед не старших сімнадцяти років юнаків і дівчат, який у четвер, 14 червня, розпочнеться в Луцьку, Антонюк бігтиме тільки 3000 метрів. Конкурувати зі спортсменками старшої групи відразу на двох дистанціях, звичайно, їй ще зарано.

А в харківському чемпіонаті легкоатлетів молодшої юнацької вікової групи непогано виступили ще кілька наших земляків. У спортивній ходьбі на 3000 метрів четвертою фінішувала вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександра Франків. Причому підопічна Віри Зозулі встановила новий рекорд області — 16 хвилин 17,72 секунди. Сьомі місця посіли метальники спису Дарина Мостова (28,83 м) і Степан Петришин (39,57 м), які в Тернопільській ОДЮСШ тренуються під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського. За відсутності належних умов для підготовки списометальників на більше навряд чи могли розраховувати.

У бігу на 100 метрів дев’ятий час показав ще один вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Максим Клименко — 11,82 секунди. А у фінальному забігу на 200 метрів спринтер, який тренується під керівництвом мами Олени Клименко, фінішував восьмим — 24,66 секунди. Не можна не відзначити і Романа Ніколайчука з Кременецької ДЮСШ. Попередній забіг на 800 метрів підопічний Наталії Каленік завершив із четвертим часом. Однак у фіналі йому завадила фінішувати травма.

На фото: на дистанції чемпіонка України Тетяна КОГУТ і бронзова призерка змагань Андріана АНТОНЮК (№742).

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