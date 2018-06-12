Шосте місце для дебютанта

Чемпіонат Європи з армреслінгу, який нещодавно відбувся в столиці Болгарії Софії, як завжди, вразив кількістю учасників. За перемоги в турнірах юнаків, юніорів, дорослих і ветеранів сперечалися близького 1200 рукоборців не тільки зі Старого світу, а й з деяких країн Азії.

Завдяки перемозі на цьогорічному чемпіонаті України серед дорослих у складі національної збірної України в турнірі найсильніших атлетів зміг дебютувати і торішній чемпіон світу серед юніорів, вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олег Петренко. Для підопічного абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі, заслуженого майстра спорту Андрія Пушкаря дебют видався не з найгірших. У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 85 кілограмів, посів шосте місце в боротьбі на праву руку.

А. ЯЦИНА.

Фото з архіву автора