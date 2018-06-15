І знову до дітвори в гості

Учасниками всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих дитячих стартів «Олімпійське літо» стали і школярі, які відпочивають в оздоровчих таборах «Лісовий» і «Лісовий дзвіночок» поблизу Скоморохів Бучацького району. Фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» завітали до них у гості на початку цього тижня.

Юні фізкультурники взяли участь у різноманітних естафетах і спортивних розвагах на швидкість, спритність і витривалість. За перемогу в тому чи іншому випробуванні, звичайно ж, отримували талони здоров’я, за які після завершення змагань були нагороджені призами від «Спорту для всіх» і незмінних спонсорів «Олімпійського літа» — видавництва «Школярик» і ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

«Олімпійське літо» триває. І незабаром неодмінно завітає в гості до дітвори, яка відпочиває ще в дев’ятьох таборах Тернопільщини.

Фото «Спорту для всіх»