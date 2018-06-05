І наостанок — поразка

Глевким спікся перший млинець для нового головного тренера тернопільської «Ниви» Віталія Шумського. В завершальному матчі чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги його підопічні на власному полі у Вишнівці поступилися «Львову» — 1:2.

Потрібного запасу міцності гості домоглися вже в стартові двадцять хвилин зустрічі. На п’ятнадцятій ударом з одинадцятиметрової позначки голкіпера зелено-жовтих Романа Жмурка переграв Анатолій Кучинський. А ще через три оберти секундної стрілки успіху домігся Олексій Омельченко.

Єдине, що вдалося господарям, «розмочити» рахунок у середині другого тайму. Влучного удару по воротах гостей завдав Олексій Литовченко.

Інші результати 29-го туру: «Полісся» (Житомир) — «Скала» (Стрий) — 0:1, «Буковина» (Чернівці) — «Арсенал» (Київська область) — 3:1, «Поділля» (Хмельницький) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 0:3, «Нива» (Вінниця) — «Агробізнес» (Волочиськ) — 2:0.

Після завершення чемпіонату футболісти «Ниви» пішли у відпустку, яка триватиме до 20 червня. Підготовку до нового сезону наші земляки розпочнуть на власній тренувальній базі в спортивному комплексі «Ватра», де вже готові для використання тренувальні поля. Склад команди, без сумніву, зазнає змін. Учора, скажімо, керівництво клубу оголосило про припинення дії контрактів із чотирма гравцями — захисниками Сергієм Андрєєвим та Олександром Дугієнком, півзахисниками Віктором Шевченком і Тамазом Авдаляном.

Новий же чемпіонат України в другій лізі орієнтовно розпочнеться на початку третьої декади липня.

Фото із сайту ФК «Нива»