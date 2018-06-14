№24 від 14 червня 2018 року

Правова система держави функціонує завдяки інституту відповідальності. Є відповідальність — існує порядок, нема — настає хаос. Але порядок не завжди забезпечує справедливість. Він залежить від рівності громадян перед законом. Якщо панує закон, наближеність до влади, корупційні зв’язки не мають вирішального значення. У нас часто буває навпаки: одним усе сходить з рук, а іншим — зась.