№24 від 14 червня 2018 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 14 червня 2018 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 14 червня 2018 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
ВОНИ ДОПОМАГАЮТЬ І В РІЗНИХ ЖИТТЄВИХ НЕГАРАЗДАХ, ПЕРЕКОНАНА МАРІЯ ТРОЙЧАК, ЯКА З 52 КРАЇН СВІТУ ПРИВЕЗЛА ПОНАД ДВІСТІ КОПІЙ ЧУДОТВОРНИХ ОБРАЗІВ ТА ВИСТАВИЛА ЇХ В ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ.
Правова система держави функціонує завдяки інституту відповідальності. Є відповідальність — існує порядок, нема — настає хаос. Але порядок не завжди забезпечує справедливість. Він залежить від рівності громадян перед законом. Якщо панує закон, наближеність до влади, корупційні зв’язки не мають вирішального значення. У нас часто буває навпаки: одним усе сходить з рук, а іншим — зась.
Запам’ятались мені слова першої гаївки, яку співали дівчата на Великдень: «А вже весна воскресла, щось вона нам принесла…» А принесла вона перші теплі дні після холодної зими, перші весняні квіти — підсніжники і проліски, спів жайворонка, повернення лелек з вирію до рідних гнізд.