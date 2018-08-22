Аматори їм не рівня

Ще один товариський поєдинок, який тренерський штаб тернопільської «Ниви» намагається проводити щоразу в період підготовки до чергового матчу команди в чемпіонаті України серед команд другої ліги, завершився на користь жовто-зелених. Учора, 21 серпня, підопічні Віталія Шумського на тренувальному полі спорткомплексу «Ватра» впевнено довели свою перевагу над підволочиським «Збручем-Агробізнесом» — 5:1.

У першому таймі, щоправда, експериментальний склад команди майстрів, в якому знайшлося місце трьом гравцям на перегляді, зумів відзначитися лише одним влучним ударом. На 16-й хвилині його завдав один з новачків, який діяв у нападі. Зате після відпочинку аматори все ж не витримали натиску іменитіших конкурентів. Спочатку дублем відзначився Олексій Литовченко, далі він же видав зручну передачу на ще одного потенційного новачка, який із близької відстані «розстріляв» ворота суперників.

І, хоча невдовзі гості рахунок «розмочили», останнє слово залишилося за гравцями «Ниви». Приблизно за хвилину до фінального свистка після подачі Андрієм Гертом кутового повітряну дуель у штрафному майданчику «Збруча» виграв Ігор Кохман.

У суботу, 25 серпня, футболісти «Ниви» проведуть другий підряд виїзний поєдинок чемпіонату України. В Хмельницькому поміряються силами з місцевим «Поділлям».

Фото із сайту ФК «Нива»