Відразу два ходи від майстра

У шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» у відповідь на просування білими королівського пішака на поле е5 чорні обрали таку відповідь: 8… Kf6—d5. Хоча теорія більше схиляється до ходу 8… Kf6—e8!?, який запропонував Анатолій Галяс з Почаєва Кременецького району.

Із ним, до речі, згідні Тетяна Борисяк і Світлана Бодак з Теребовлі, Ігор Пастернак з Тернополя, Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині.

Найшвидшим же серед тих, хто запропонував обраний більшістю хід, став Іван Івкевич із того ж таки Почаєва. Його підтримали Руслан Шпилик з Підгаєцького району, Мирон Постолан з Бережанщини, Ірина Зенчак-Гулька, Микола Куклін, Валентин Гулька з Чорткова. Пізніше до них приєдналися Ігор Чайка з Тернополя, Ярослав Понятишин з Хмельницького, Володимир Люба із Житомира, Іван Войтович із Хмелівки, Арсен Фастовець із Теребовлі і Богдан Буковський з Козової.

За екстравагантний хід 8… Kf6—g4?! висловилися Даніель Делла Луна Маджіо зі столиці Італії Риму та Йосип Бойко із Зеленої Бучацького району. Але, як бачимо, однодумців у них не знайшлося. Адже тоді білі отримають перевагу після 9. h2—h3! Kg4—h6, 10. Cc1:h6, g7:h6, 11. c2—c3! Із непоганою ідеєю 12. Cd3, 13. Фd3.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

І. ХАБІНЕЦЬ – ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5

Далі білі пропонують:

Ca4—b3, …?

І, після найкращого за чорних ходу у відповідь 9… Kd5—b6,

Kf3:d4, …?

Свій варіант десятого ходу чорних до понеділка, 27 серпня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте телефонами (098)323-43-34, (0352)23-54-65. І, звичайно, як же ж автор цих рядків разом із завідувачем спортивного відділу газети Богданом Дікальчуком забувають нагадати, відповіді ніхто не забороняє надсилати поштою.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ З МИНУЛОГО НОМЕРА

Задача угорського проблеміста О. Немо, в якій є п’ять варіантів мату за три ходи:

Фg1!! з ідеєю 2. f3 2, gf, 3. Kf6X;

1… Kp:d4, 2. Kpd6! Kp:e4, 3. Ф:g4X;

1… Kp:e4, 2. Ф:g4+, Kpd5, 3. c4X;

1… Кс3, 2. Kf6+, Kp:d4, 3. f4X;

1… Кс5, 2. Кf6+, Кр:d4, 3. Фa1X.

Стосовно ж етюду, в якому білі повинні знайти порятунок в ендшпілі, то вони можуть урятуватися вічним шахом після 1. Tg3!

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

Завдання: чи рятуються білі при своєму ході?

Якщо, не торкаючись фігур, знайдете розв’язок за десять секунд, ви — майстер. За хвилину — кандидат у майстри, за п’ять — першорозрядник.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел