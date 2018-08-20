Віце-чемпіон континенту з Тернополя

Проведений в столиці Швеції чемпіонат Європи з футболу серед спортсменів з вадами слуху віком до 21-го року зайвий раз засвідчив не тільки майстерність юних українських футболістів загалом, а й вихованців тернопільського «Інваспорту» зокрема. Адже в складі команди наших співвітчизників, яким знову вдалося підкорити п’єдестал пошани, був і 21-річний підопічний наставників тернопільського «Інваспорту», заслуженого тренера України Ярослава Бойка і Мирослава Танчика Андрій Єдинак.

Уродженець нашого обласного центру, так би мовити, не став тратити часу на здобуття необхідного для більшості гравців досвіду. Чи не відразу завоювавши місце в когорті футболістів основного складу національної команди, доклав максимум зусиль для того, аби збірна України вдало подолала один з двох групових турнірів чемпіонату. Перемога над росіянами з рахунком 2:0, нульова нічия з греками і більш ніж переконлива звитяга над шведами в завершальному матчі попередньої стадії (4:1), під час якої, до речі, підсумок поєдинку підвів саме Андрій Єдинак, допомогла стати найкращими в своїй групі.

У півфіналі ж наші земляки не менш переконливо здолали і бельгійців — 4:2. І лишень вирішальна гра за титул чемпіонів Старого світу склалася не на користь українців. Утім поразка у фіналі від турків з рахунком 0:4 свідчить не стільки про вищий рівень майстерності суперників, скільки про програну співвітчизниками у вирішальному матчі психологічну дуель. Тому і посипати голову попелом ніхто не збирається. Вже в дорослому футболі буде не одна нагода взяти над турками реванш.

На фото: віце-чемпіони молодіжного чемпіонату Європи з футболу серед спортсменів із вадами слуху. У верхньому ряду під номером 13 — Андрій ЄДИНАК; партнери по збірній вітають нашого земляка із завершальним голом у ворота шведів.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»