Дитячий фестиваль до Дня Незалежності

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення на День Незалежності, 24 серпня, запрошує мешканців і гостей обласного центру на Театральний майдан. Починаючи з 15-ї години, всі охочі можуть стати учасниками незабутнього свята — дитячого спортивного фестивалю.

Розпочнеться він показовими виступами вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і колективів художньої самодіяльності. До програми також увійшли майстер-класи з різних видів спорту, різноманітні спортивні ігри та естафети. Родзинкою ж фестивалю, без сумніву, стане дитяча смуга перешкод площею 500 квадратних метрів.

А ще одне надзвичайно цікаве дійство розпочнеться о 18-й годині. Для наймолодших учасників фестивалю організатори запланували естафету «Спритні повзунці». На юних фізкультурників також очікують ігри у флорбол і боулінг, майданчик для фотозони. А після визначення лауреатів у всіх випробуваннях — нагородження від спонсорів: торгової марки «Ласунка,, оператора кабельних мереж «Колумбус», мережі магазинів »Спортландія», магазину спортивного спорядження «Gorgany», «Тернопільського квасу», мережі експрес-маркетів «Сім-23», компанії «Golden wood».

Афіша Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення