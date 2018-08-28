Додала наснаги виїзна перемога

Загалом невдало розпочавши новий сезон, футболісти тернопільської «Ниви», як і обіцяв їхній наставник Віталій Шумський, постаралися зробити максимум для того, аби вже через місяць стати конкурентоздатним колективом. І здобута минулої суботи перша в чемпіонаті виїзна перемога над хмельницьким «Поділлям» допомогла жовто-зеленим з передостаннього місця піднятися відразу на п’яте.

Утім з дифірамбами на адресу підопічних Віталія Шумського навряд чи варто поспішати. За три тури до завершення першого кола щільність результатів у групі «А» може свідчити хіба про одне: всі десять команд, які в ній виступають, приблизно рівні за класом. Тож особливо втішатися тим чи іншим локальним успіхом точно не варто. На місце під сонцем претендуватимуть тільки ті, хто радуватиме власних прихильників стабільністю виступів.

Звітний поєдинок — зайве тому свідчення. Зміцнивши свої лави двома виконавцями з досвідом виступів у прем’єр-лізі Олександром Воловиком і Віталієм Каверіним, одні з аутсайдерів попереднього чемпіонату зуміли відібрати очки не тільки в «народної команди», яка вкотре переживає процес «відродження», а й у «Чайки», «Полісся» і вінницької «Ниви». До того ж в останніх двох — теж на виїзді.

А ось із «Нивою» тернопільською не склалося. Допоки господарі придивлялися до слабких місць в оборонних редутах конкурентів, ті, застосувавши колективний відбір м’яча на половині поля суперників (причому двічі в одному ігровому епізоді), уже на 13-й хвилині забили гол, який і вирішив долю зустрічі. В завершальній фазі динамічного моменту з якнайкращого боку заявив про себе нещодавній новачок «Ниви» Ігор Олексієнко. Отримавши м’яча від Романа Волохатого, півзахисник не побоявся взяти ініціативу на себе. Стрімко наблизившись до штрафного майданчика суперників, спочатку змістився вправо, аби позбутися опіки найближчого із захисників, а вже наступної миті метрів із вісімнадцяти невідпорно пробив з-під нього в дальній від себе і голкіпера господарів кут воріт — 1:0 на користь «Ниви».

Решта ігрового часу минула в характерній для протистоянь у другій лізі напруженій боротьбі, під час якої не раз виникала думка про те, що для нинішнього покоління «майстрів» куди би краще підійшли регбійні ворота, а не футбольні. Емоцій, як зазвичай, теж не бракувало. Після жорсткого стику на 61-й хвилині капітана «Поділля» Олександра Воловика з нападником «Ниви» Олексієм Литовченком і колективного боксерського поєдинку за участю навіть фанатів гостей лідерів обох команд арбітр вилучив з поля. А під час фінального штурму господарів укотре порадував надійними діями голкіпер «Ниви» Максим Механів.

Інші результати шостого туру: «Полісся» (Житомир) — «Калуш» — 1:1, «Нива» (Вінниця) — «Буковина» (Чернівці) — 2:1, «Верес» (Рівне) — «Минай» (Закарпатська область) — 2:1, «Черкащина» — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 1:1.

Найближчої суботи, 1 вересня, тернопільська «Нива» прийматиме «Черкащину». Початок зустрічі на Тернопільському міському стадіоні — о 17-й годині.

Фото із сайту ФК «Поділля»