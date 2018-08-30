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30.08.2018 автор:  Богдан Дікальчук

До експерименту запрошують бізнесменів

Повідомлення від Тернопільської ОДПІ. Постановою Кабінету міністрів України від 13 червня 2018 року за номером 472 затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій. 

Насамперед впровадження проекту е-Receipt (електронний чек), покликаного створити передумови для демонополізації ринку засобів для реєстрації розрахункових операцій, спростить умови введення їх в експлуатацію та використання, а також зменшить витрати суб’єктів господарювання на їхнє придбання та обслуговування. Саме це мотивуватиме покупців контролювати дотримання вимог законодавства при здійсненні розрахункових операцій. А також підвищить прозорість розрахунків у сфері торгівлі і послуг та сприятиме детінізації обігу готівки.

Впровадження експериментального проекту розпочалося 1 липня 2018 року і триватиме до 31 грудня 2019 року. Протягом цього періоду будуть досліджені інноваційні розробки, новітні моделі програмних та/або програмно-технічних комплексів, можливість їхнього застосування для здійснення розрахункових операцій. Буде прийнято рішення щодо доцільності їхнього впровадження в промислову експлуатацію та подальшого застосування суб’єктами господарювання. Це сприятиме популяризації використання відповідних комплексів бізнесом у зв’язку з тим, що використання окремих моделей надасть можливість здійснювати віддалений контроль за розрахунками та обігом товарів на підприємстві.

Нова система може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм (персональні комп’ютери, планшети, смартфони). Ще одна важлива деталь — це оnline реєстрація цих пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів. Програмне забезпечення буде інтегроване з електронним кабінетом. Фіскальний чек громадяни можуть перевірити у відкритій частині електронного кабінету. Це дасть змогу покупцеві, в разі необхідності захисту його прав як споживача, скористатися електронним чеком та пред’являти його.

Усі кейси системи будуть безкоштовними для її користувачів і не потребуватимуть абонентської плати за користування. Крім того, система e-Receipt працюватиме цілодобово та без вихідних, вона міститиме значний масив інформації для використання користувачами.

Позитивні результати експерименту дозволять запровадити новітні РРО в промислову експлуатацію та сприятимуть їхньому застосуванню платниками податків поряд із традиційними моделями касових апаратів.

Детальніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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