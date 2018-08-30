Згадали побратимів

Вже у вісімнадцятий раз у Гусятині відбувся традиційний ветеранський турнір з міні–футболу пам`яті М. Вілька, В. Пушкаренка і Я.Шевчука. Минулого вівторка, 28 серпня, на стадіоні «Збруч» вшанувати пам’ять відомих на Гусятинщині футболістів, тренерів, викладачів, футбольних арбітрів знову зібралися їхні колеги, друзі, вихованці.

У безкомпромісній боротьбі цього разу перемогу відсвяткували ветерани із сидорівського «Колоса». Друге місце виборов «Збруч» із районного центру, а третє дісталося збірній сеньйорів із Чабарівки і Самолусківців.

Чемпіоні повезли додому красень-кубок, а призери нагороджені грамотами федерації футболу Гусятинського району і районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

Організатори вдячні за матеріальну підтримку Володимирові Василишину, Валерієві Сосновському і Йосипові Череватому.

Фото з архіву Антона КУЗИКА