Наймолодші — найспритніші

Уже вдруге підряд першим запропонував свій варіант наступного ходу чорних у шаховій партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» один з наймолодших учасників заочного двобою, дев’ятирічний Іван Івкевич із Почаєва. Щоправда, цього разу більшість до думки юнака не дослухалася.

Переміг же хід 10… Кс6:d4, запропонований його земляком Анатолієм Галясом, теребовлянками Світланою Бодак і Тетяною Борисяк, Богданом Буковським з Козової, Даніелем Делла Луна Маджіо зі столиці Італії Риму, Іриною Зенчак-Гулькою, Миколою Кукліним і Валентином Гулькою з Чорткова, Ярославом Понятишиним із Хмельницького, ще одним теребовлянцем Арсеном Фастовцем, Іваном Войтовичем із Хмелівки Теребовлянського району, тернопільцем Ігорем Пастернаком і Володимиром Любою із Житомира.

Натомість за хід 10… d7—d6, так само, як Іван Івкевич, висловилися Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району та Ігор Чайка з Тернополя. А Мирон Постолан з Бережанщини залишився наодинці з досить цікавим продовженням 10… Се7—с5!? Тоді білим не залишиться нічого кращого, як відступити з центру: 11. Kd4—f3.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4 …?

Одинадцятий хід чорних — за читачами. Приєднатися до гри, нагадаю, можна з будь-якого ходу. На найбільш активних учасників очікують нагороди. Свій варіант ходу до понеділка, 10 вересня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте телефонами (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

П’ЯТЬ ХВИЛИН НА ДІАГРАМУ!

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел