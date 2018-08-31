На підступах до п’єдесталу

Наприкінці минулого тижня в чеському Новому Місті визначилися лауреати чемпіонату світу з літнього біатлону. За три змагальні дні близько двох з половиною сотень учасників із 28-ми країн розіграли нагороди в трьох дисциплінах: змішаній естафеті, спринті і гонці переслідування на лижеролерах.

Вихованців тернопільської школи стріляючих лижників у складі національної команди ніби знову не бракувало. Честь дорослої збірної захищали Марія Кручова, Анастасія Меркушина, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. А також — капітан дорослої чоловічої збірної Дмитро Підручний, колишній вихованець Тернопільської ОДЮСШ із біатлону Тарас Лесюк, якого уславлений тренер Ігор Починок свого часу відшукав в Івано-Франківській області, і резервний атлет національної команди, вихованець тернопільських ФСТ «Колос» і «Динамо», ще один підопічний Ірини Меркушиної Віталій Труш. Та ще в юніорській збірній, до складу якої увійшли дванадцять олімпійських надій, спробував скористатися шансом успішно виступити на офіційних міжнародних стартах Руслан Бригадир.

Утім чи не 50-відсоткове представництво в складі національної команди, на жаль, не посприяло тому, аби піднятися на світовий п’єдестал. Навіть за відсутності збірних Норвегії, Франції, Німеччини, Італії. Хоча в дебютних змішаних естафетах, де юніори і дорослі фінішували четвертими, декому з них завадили домогтися бажаного їхні ж наставники. Про це красномовно засвідчили дві наступні гонки, в яких наші земляки продемонстрували кращі результати за тих, кому віддали перевагу. В квартеті молодших не знайшлося місця Русланові Бригадирові. А Олександр Пономаренко із Сумщини, якому довірилися тренери, занадто багато програв на своєму етапі, аби збірна могла боротися хоча би за третє місце.

Аналогічно і в естафеті дорослих. Вибір жіночої частини команди на користь сестер Семеренко, як засвідчили перегони, виявився помилковим. Якщо Віта на стартовому етапі не підвела, відставши на лічені секунди від лідера збірної Чехії Вероніки Віткової, то Валентина, відстрілявшись без промахів, на трасі була не схожою сама на себе. Тож Артемові Примі і єдиному нашому землякові Дмитрові Підручному нічого не залишалося, як кинутися навздогін за трійкою лідерів.

Чернігівець, хоча і використав усі шість запасних патронів, таки зумів відправити свого капітана на дистанцію третім. Однак Дмитро, який все ще має доволі серйозні проблеми із влучністю на вогневих рубежах, одним штрафним колом після стрільби стоячи створив і собі, і команді труднощі, для подолання яких на фініші не вистачило 0,1(!) секунди. Відігравши на завершальному відрізку в поляка Лукаша Щурека практично 33 секунди, якоюсь миттю йому все-таки поступився.

В обох же індивідуальних жіночих дисциплінах дві з трьох наших землячок, не маючи змоги посперечатися з Валентиною Семеренко, в якої після естафети піднялася температура, фінішували вище від Віти Семеренко. Втім до числа призерів теж не змогли пробитися. В спринті п’ятий час показала Олена Підгрушна, сьомий — Анастасія Меркушина. А після гонки переслідування, вважайте, помінялися підсумковими позиціями: п’ята — Анастасія, шоста — Олена. І знову за ними — Віта Семеренко.

У Дмитра Підручного справи були не такими втішними. В спринті фінішував із 25-м часом, а гонку переслідування не завершив. Натомість Руслан Бригадир у перегонах молодших, як автор цих рядків уже згадував, власним виступом довів наставникам збірної, що саме він — другий номер юніорської збірної. В спринті виборов тринадцяте місце, в гонці переслідування — шістнадцяте.

Збірна України все ж без нагород чемпіонату світу з літнього біатлону не залишилася. Завершального змагального дня спочатку Богдан Цимбал виборов титул віце-чемпіона в гонці переслідування, а пізніше Артем Прима фінішував третім у компанії дорослих.

Фото із сайту Федерації біатлону України