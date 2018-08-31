Незабаром новий сезон

Уже п’ятий рік підряд останні літні дні в прихильників гри над сіткою неминуче асоціюються з першими напередодні нового сезону волейбольними баталіями. На ювілейний п’ятий всеукраїнський турнір з волейболу серед жіночих команд пам’яті колишнього ректора Тернопільського національного економічного університету, віце-президента Федерації волейболу України, голови тернопільського осередку НОК України Сергія Юрія в гості до «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» завітали луцька «Волинь», вінницький «Медуніверситет» і чернігівський «Педуніверситет».

І вже в першому поєдинку вівторка довелося «схрестити зброю» срібним і бронзовим призеркам минулого чемпіонату України серед жіночих команд суперліги — «Волині» і «Галичанці-ТНЕУ-Гадз». Перед його початком, чесно кажучи, стало боязко за господарок майданчика. В той час, як у стартовій шістці віце-чемпіонок знайомі, так би мовити, все обличчя, в розпорядженні головного тренера «Галичанки» Віктора Туркули з «бронзового» складу залишилися тільки диспетчер Олена Стасівська і нападник Олександра Міленко.

Втім розчарування з приводу того, що не побачимо вже на майданчику Оксану Мадзар, Оксану Яковчук, Анну Єфременко, Марину Мельниченко, дещо нівелювалися іншою обставиною: у формі іншого кольору, яку, згідно з правилами, зодягають гравці на позиції ліберо, вийшла колишній гравець збірної України, майстер спорту міжнародного класу Вікторія Дельрос. Досвід 25-річної волейболістки, яка три роки тому попрощалася з рідної командою, підписавши контракт з одним із найкращих французьких клубів, подумалося, має допомогти тренерському штабові сформувати новий боєздатний колектив.

А й справді, якщо в згаданому вже дебютному матчі з «Волинню» підопічні Віктора Туркули апріорі не мали шансів на перемогу (хоча і вчинили гідний опір суперницям — 19:25, 19:25, 23:25), то дві наступні зустрічі красномовно довели: тернопільська волейбольна молодь під керівництвом своїх наставників у міжсезоння часу намарно не гаяла. В середу, відразу після церемонії урочистого відкриття, так само в трьох партіях здолали «Педуніверситет», який після річної перерви повернувся до елітного дивізіону. Вчора ж, під час завершального поєдинку з вінничанками, з’ясували, хто гідний другого місця на турнірі. Після його завершення батько головного тренера «Галичанки», досвідчений наставник Михайло Туркула не міг надивуватися діями Вікторії Дельрос, яка, до слова, відновила виступи після доволі тривалої перерви: «Творила на майданчику дива!»

Тож і допомогла своїм молодим подругам по команді, багатьом з яких по сімнадцять-вісімнадцять, здобути перемогу в трьох сетах і заслужено вибороти друге місце.

Новий же сезон у вітчизняному волейболі стартує вже через три тижні матчами за Суперкубок України в Луцьку. В суботу, 22 вересня, спочатку за жіночий трофей посперечаються южненський «Хімік» і тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз». А за ними на майданчик вийдуть кращі чоловічі команди — «Барком-Кажани» зі Львова і хмельницький «Новатор».

Фото із сайту Тернопільського національного економічного університету