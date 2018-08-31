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31.08.2018 автор:  Вільне Життя

Пам’яті майстра

Уже вчетверте у Вишнівці відбувся традиційний фестиваль із сучасних  шашок-64 пам’яті майстра спорту Віктора  Гнітецького. Турнір  зібрав дев’ятнадцять прихильників древньої гри зі столиці нашої держави, Чернівців, Львівщини і Тернопільщини. 

Титул переможця заслужено завоював майстер спорту з Києва Сергій Компанець. А ось у напруженій суперечці за інші призові місця його земляка, теж майстра спорту Юрія Тимофеєва зуміли випередити гості з Чернівців — Василь Паламарик і Ярослав Курилюк.

Спонсорами турніру стали АНТ «Оболонь», громадська організація «Ліга підприємців «Українська справа», голова обласної федерації шашок Михайло Ратушняк і Вишнівецький  професійний  ліцей.

А. СЛОБОДНИЙ.

Фото з вільних джерел 

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