Уже вчетверте у Вишнівці відбувся традиційний фестиваль із сучасних шашок-64 пам’яті майстра спорту Віктора Гнітецького. Турнір зібрав дев’ятнадцять прихильників древньої гри зі столиці нашої держави, Чернівців, Львівщини і Тернопільщини.

Титул переможця заслужено завоював майстер спорту з Києва Сергій Компанець. А ось у напруженій суперечці за інші призові місця його земляка, теж майстра спорту Юрія Тимофеєва зуміли випередити гості з Чернівців — Василь Паламарик і Ярослав Курилюк.

Спонсорами турніру стали АНТ «Оболонь», громадська організація «Ліга підприємців «Українська справа», голова обласної федерації шашок Михайло Ратушняк і Вишнівецький професійний ліцей.

А. СЛОБОДНИЙ.

Фото з вільних джерел