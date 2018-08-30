Потрапила до шістки найкращих

Минулої неділі в Берліні завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами розумового і фізичного розвитку. Через тиждень після того, як на головній спортивній арені Німеччини змагалися найсильніші на континенті майстри «королеви спорту», свою майстерність продемонстрували і майже шість сотень параолімпійців із сорока країн Старого світу.

До складу національної параолімпійської збірної України знову увійшла вихованка тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк. Захищаючи честь нашої держави в турнірі спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку, підопічна заслуженого тренера України Івана Салука не осоромилася в секторі для стрибків у довжину. З особистим досягненням 5 метрів 2 сантиметри в своєму класі виборола шосте місце.

Усього ж на чемпіонаті свою майстерність продемонстрували тридцять шість співвітчизників. Їм вдалося завоювати дев’ятнадцять золотих, двадцять дві срібні і вісім бронзових медалей. Тож у підсумку — третє загальнокомандне місце.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»