Вільне життя
Вільне життя  |  Новини  |  Спорт  |  Україна  |  Україна  |  Потрапила до шістки найкращих
30.08.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Потрапила до шістки найкращих

Минулої неділі в Берліні завершився чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами розумового і фізичного розвитку. Через тиждень після того, як на головній спортивній арені Німеччини змагалися найсильніші на континенті майстри «королеви спорту», свою майстерність продемонстрували і майже шість сотень параолімпійців із сорока країн Старого світу. 

До складу національної параолімпійської збірної України знову увійшла вихованка тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк. Захищаючи честь нашої держави в турнірі спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку, підопічна заслуженого тренера України Івана Салука не осоромилася в секторі для стрибків у довжину. З особистим досягненням 5 метрів 2 сантиметри в своєму класі виборола шосте місце.

Усього ж на чемпіонаті свою майстерність продемонстрували тридцять шість співвітчизників. Їм вдалося завоювати дев’ятнадцять золотих, двадцять дві срібні і вісім бронзових медалей. Тож у підсумку — третє загальнокомандне місце.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини