Прощальні акорди літа

Ще трохи і захоплююча пора літніх канікул залишиться хіба в спогадах дітвори. Адже до початку нового навчального року залишилося трохи більше тижня.

Для школярів, яким пощастило відпочити в оздоровчих закладах Тернопільщини, одним з найбільш яскравих спогадів, без сумніву, стане участь у всеукраїнських дитячих фізкультурно-оздоровчих стартах «Олімпійське літо». Чи не щотижня протягом останніх трьох місяців фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» приїжджали в гості до того чи іншого табору, аби запропонувати юним фізкультурникам продемонструвати свою майстерність у різноманітних естафетах і розвагах на швидкість, спритність, влучність. Причому взяти участь у тому чи іншому випробуванні можна було по кілька разів. І за кожну перемогу в бігу змійкою, боулінгу, баскетболі, влучанні мішечками в ціль, футбольній естафеті чи в естафеті «фрізбі» організатори вручали талони здоров’я, які після завершення змагань можна було обміняти на призи з логотипом «Спорт для всіх», чудові подарунки від спонсорів — видавництва «Школярик» і ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

На початку цього тижня, до речі, учасниками «Олімпійського літа» знову стали діти, які відпочивають у розташованому в Мшанці на Зборівщині стаціонарному дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Барвінок» і в оздоровчому комплексі «Лісовий» у Скоморохах Бучацького району. В першому з них без нагород не залишилися всі сімдесят п’ять учасників дитячих стартів, а в другому — аж сто двадцять.

«Олімпійське літо» фінішує наступного вівторка, 28 серпня, змаганнями з дворового футболу в Залав’є Теребовлянського району.

О. ГИКАВА.

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»