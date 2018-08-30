У День Незалежності — фінал районного кубка

Серед одинадцятьох аматорських колективів, які вирішили посперечатися за кубок Теребовлянського району з футболу, право виступити у фінальному матчі завоювали «Нива» з Лошнева і футбольний клуб «Соколів». Вирішальна гра, за традицією, у День Незалежності відбулася на теребовлянському міському стадіоні «Колос».

Чималу кількість глядачів футболісти обох команд порадували безкомпромісною боротьбою і «зливою» голів. Постаралися насамперед гравці «Ниви», яким аж шість разів удалося засмутити голкіпера суперників. Останні ж, як не намагалися, скласти гідної конкуренції новим володарям почесного трофею не змогли — 6:2 на користь «Ниви».

Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і районна федерація футболу нагородили переможців кубком, усіх учасників фінального матчу — медалями і дипломами.

Я. КОРОЛЮК,

директор теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву автора