Хіба «Олександрія» за честь господарів постояла

Проведені наприкінці минулого тижня поєдинки шостого туру чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги порадували найвищою з початку сезону результативністю — у середньому 3,3 гола на кожен із шести матчів. Утім більш ніж третина з них припала на стартову гру донецьких «Олімпіка» і «Шахтаря», які з’ясували стосунки на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Зрештою, вести мову про те, що чинні чемпіони «з’ясовували стосунки» із земляками, мабуть, таки буде перебільшенням — 5:2 на користь гостей. А ось чому так сталося, то вже на розсуд фахівців з експертами і прихильників гри мільйонів. Більшість, звісно, скаже, що рівень майстерності гравців обох команд не порівнюваний.

Утім знайдуться і ті, хто висловить сумнів стосовно дотримання обома клубами правил чесного ведення боротьби. І в епізоді з дебютним голом Марлоса на 11-й хвилині, і під час першого з трьох влучних ударів Жуніора Мораєса, завданого через шість обертів секундної стрілки, коли у властивому для себе стилі передачу з флангу на нього віддав ще один бразилець Ісмаїлі, захисники «Олімпіка» хіба виконували роль почесної варти біля власних воріт. А для того, вочевидь, аби в святковий День Незалежності України не псувати настрою ні господарям поєдинку, ні трохи більше чотирьом тисячам глядачів, які, без сумніву, люблять атакувальний результативний футбол, ще через дві хвилини вже оборонці гірників ледве не церемоніальний червоний килимок для виходу півзахисника «Олімпіка» Геннадія Пасіча на побачення з Андрієм П’ятовим вистелили. Грузинський легіонер «Шахтаря» Давид Хочолава навіть полінувався встелитися в підкаті, аби перервати не надто стрімку передачу.

Аналогічно і з двома іншими м’ячами Мораєса, і з голом Тараса Степаненка наприкінці першого тайму. Чи часто після подачі кутового хтось із захисників залишає свого голкіпера на поталу? На довершення ж новачок «Шахтаря» Олег Данченко, якого вже встигли запросити до збірної України на дебютні вересневі поєдинки Ліги націй, на 76-й хвилині «смачно», інакше і не скажеш, «розстріляв» власні ворота.

Господарі матчів шостого туру зазнали незапланованих (тут уже без перебільшення) утрат і в більшості інших протистоянь: «Зоря» — «Десна» — 0:2, «Карпати» — «Арсенал» — 1:2, «Маріуполь» — «Львів» — 2:2. На відміну від гравців одеського «Чорноморця», які нічию з київськими динамівцями (1:1), можуть занести собі до активу. Пропустивши на початку другого тайму після відмінної гри на другому поверсі резервного нападника віце-чемпіонів Назарія Русина, під завісу зустрічі змогли відповісти голом-близнюком Гліба Грачова.

А по-справжньому порадувати власних прихильників удалося тільки футболістам «Олександрії». Долю принципової домашньої зустрічі з полтавською «Ворсклою» було вирішено вже в дебюті гри, коли з інтервалом у дві хвилини (на 15-й і 17-й) Богдана Шуста двічі засмутив Євген Банада — 2:0.

Поєдинки сьомого туру відбудуться на зламі літа й осені. У першовересень «Шахтар» прийматиме «Маріуполь». А в неділю, 2 вересня, в гості до динамівців завітають «Карпати». Натомість футболісти «Олександрії» вирушать на виїзну гру зі «Львовом».

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