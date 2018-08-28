Час розрахунку за єдиним внеском

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Третім абзацом восьмої частини статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначено: платники, зокрема і фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який він сплачується.

Суми єдиного внеску, сплачені фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування протягом року (до 20 квітня, 20 липня і 20 жовтня звітного року та до 20 січня року, наступного за звітним), ураховуються платниками при остаточному розрахунку за календарний рік згідно з даними, зазначеними в податковій декларації про майновий стан і доходи та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру доходу, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При чому враховується кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску.

Платники формують та подають звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску один раз на рік до десятого лютого року, наступного за звітним періодом.

Термін сплати зобов’язань, визначених фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування у Звіті, настає в день його подання. Тобто єдиний внесок необхідно сплатити до дати його подання включно.

Детальніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ