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30.08.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Як завжди, перемогли найсильніші

Гостинний стадіон Великих Гаїв Тернопільського району минулої суботи став ареною проведення фінальних змагань перших спортивних ігор Тернопільщини. Під час церемонії урочистого відкриття фізкультурників із чотирнадцяти районів і п’яти об’єднаних територіальних громад привітали голова облдержадміністрації Степан Барна, голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий і голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман. 

Спортивну ж частину своєрідної аматорської олімпіади краю відкрили легкоатлети, які продемонстрували свою майстерність у комплексній естафеті. Серед лауреатів із Бучацького, Заліщицького та Зборівського районів були і відомі не тільки в нашій країні майстри «королеви спорту». Мова, звісно ж, про Івана Стребкова з Оксаною Ралько, які завжди готові постояти за честь рідного Бучацького району.

Аналогічно і в змаганнях з армспорту, де цього разу в надзвичайно напруженій боротьбі з гусятинцями командну звитягу здобули рукоборці з Кременеччини. А ось особисті чемпіонські титули ці збірні розділили. У легшій ваговій категорії не було рівних Сергієві Точинському з Кременця. Натомість у важчій майстер спорту Олег Петренко з Гусятинщини зумів у вирішальному поєдинку здолати опір не менш відомого богатиря Вадима Стецюка.

Виправдали сподівання власних прихильників і команди з гирьового спорту, які традиційно вважаються фаворитами обласних аматорських стартів. Першість дісталася гирьовикам із Бучацького району, за ними — принципові конкуренти зі Збаразького і Кременецького районів. А в турнірі з перетягування каната, який, як і зазвичай, став найбільш емоційним, богатирі з Тернопільського району у фінальному протистоянні довели свою перевагу над збірною Кременецького району. Не менш заслужено третє місце дісталося збірній Козівського району.

Тим часом стали відомі й імена лауреатів у командних видах. Турнір із жіночого і пляжного волейболів виграли гусятинці, з чоловічого — теребовлянці з ОТГ. Останніх підтримали і міні-футболісти, які в боротьбі за чемпіонський титул випередили колективи з Байковецької ОТГ і Козівського району. Ще одне розчарування очікувало на фізкультурників Козівського району після завершення фінального футбольного матчу. Адже поступилися суперникам з Байковецької ОТГ із рахунком 1:3.

Усе би нічого, але чимало фахівців, зокрема і ветеран спорту Ярослав Королюк з Теребовлі, відзначили надзвичайно слабкий рівень організації змагань працівниками управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації. Окрім того, що двічі переносили фінальні старти, які спочатку планували провести в Чорткові, ще й про постійну присутність лікаря не потурбувалися, про дотримання окремими командами регламенту змагань. І, навіть, про елементарне — організацію виїзної торгівлі для майже трьох сотень учасників.

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Про автора

Богдан Дікальчук

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