Як завжди, перемогли найсильніші

Гостинний стадіон Великих Гаїв Тернопільського району минулої суботи став ареною проведення фінальних змагань перших спортивних ігор Тернопільщини. Під час церемонії урочистого відкриття фізкультурників із чотирнадцяти районів і п’яти об’єднаних територіальних громад привітали голова облдержадміністрації Степан Барна, голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий і голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман.

Спортивну ж частину своєрідної аматорської олімпіади краю відкрили легкоатлети, які продемонстрували свою майстерність у комплексній естафеті. Серед лауреатів із Бучацького, Заліщицького та Зборівського районів були і відомі не тільки в нашій країні майстри «королеви спорту». Мова, звісно ж, про Івана Стребкова з Оксаною Ралько, які завжди готові постояти за честь рідного Бучацького району.

Аналогічно і в змаганнях з армспорту, де цього разу в надзвичайно напруженій боротьбі з гусятинцями командну звитягу здобули рукоборці з Кременеччини. А ось особисті чемпіонські титули ці збірні розділили. У легшій ваговій категорії не було рівних Сергієві Точинському з Кременця. Натомість у важчій майстер спорту Олег Петренко з Гусятинщини зумів у вирішальному поєдинку здолати опір не менш відомого богатиря Вадима Стецюка.

Виправдали сподівання власних прихильників і команди з гирьового спорту, які традиційно вважаються фаворитами обласних аматорських стартів. Першість дісталася гирьовикам із Бучацького району, за ними — принципові конкуренти зі Збаразького і Кременецького районів. А в турнірі з перетягування каната, який, як і зазвичай, став найбільш емоційним, богатирі з Тернопільського району у фінальному протистоянні довели свою перевагу над збірною Кременецького району. Не менш заслужено третє місце дісталося збірній Козівського району.

Тим часом стали відомі й імена лауреатів у командних видах. Турнір із жіночого і пляжного волейболів виграли гусятинці, з чоловічого — теребовлянці з ОТГ. Останніх підтримали і міні-футболісти, які в боротьбі за чемпіонський титул випередили колективи з Байковецької ОТГ і Козівського району. Ще одне розчарування очікувало на фізкультурників Козівського району після завершення фінального футбольного матчу. Адже поступилися суперникам з Байковецької ОТГ із рахунком 1:3.

Усе би нічого, але чимало фахівців, зокрема і ветеран спорту Ярослав Королюк з Теребовлі, відзначили надзвичайно слабкий рівень організації змагань працівниками управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації. Окрім того, що двічі переносили фінальні старти, які спочатку планували провести в Чорткові, ще й про постійну присутність лікаря не потурбувалися, про дотримання окремими командами регламенту змагань. І, навіть, про елементарне — організацію виїзної торгівлі для майже трьох сотень учасників.

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