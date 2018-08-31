І наші земляки в збірній

В угорському місті Сентеш визначилися лауреати цьогорічного чемпіонату Європи з авіамодельного спорту. Збірна України, яка була представлена в усіх трьох класах вільнолітаючих моделей, як завжди, постаралася скласти гідну конкуренцію друзям-суперникам з багатьох країн Старого світу.

Найкраще це вдалося співвітчизникам у класі таймерних моделей, де українському тріо не знайшлося рівних. Не підвели також творці планерних і гумо-моторних моделей, серед яких, до речі, були і двоє наших земляків. Тернопільський підприємець Віктор Чигир разом із двома колегами-планеристами виборов дев’яте місце. Уродженець же нашого обласного центру, а нині киянин Ігор Вівчар так само в складі тріо фінішував дванадцятим.

Тож, коли суддівська колегія взялася за підрахунок командних здобутків, з’ясувалося, що збірна України в комплексному заліку — віце-чемпіон Європи. Краще за співвітчизників виступили лише авіамоделісти із Сербії.

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