Вільне життя
Вільне життя  |  Новини  |  Спорт  |  Україна  |  Україна  |  І наші земляки в збірній
31.08.2018 автор:  Богдан Дікальчук

І наші земляки в збірній

В угорському місті Сентеш визначилися лауреати цьогорічного чемпіонату Європи з авіамодельного спорту. Збірна України, яка була представлена в усіх трьох класах вільнолітаючих моделей, як завжди, постаралася скласти гідну конкуренцію друзям-суперникам з багатьох країн Старого світу. 

Найкраще це вдалося співвітчизникам у класі таймерних моделей, де українському тріо не знайшлося рівних. Не підвели також творці планерних і гумо-моторних моделей, серед яких, до речі, були і двоє наших земляків. Тернопільський підприємець Віктор Чигир разом із двома колегами-планеристами виборов дев’яте місце. Уродженець же нашого обласного центру, а нині киянин Ігор Вівчар так само в складі тріо фінішував дванадцятим.

Тож, коли суддівська колегія взялася за підрахунок командних здобутків, з’ясувалося, що збірна України в комплексному заліку — віце-чемпіон Європи. Краще за співвітчизників виступили лише авіамоделісти із Сербії.

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини