№35 від 30 серпня 2018 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 30 серпня 2018 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 30 серпня 2018 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
«Поспішай творити добро», — саме під такою назвою учні Тернопільської музичної школи №1, учасники фольклорного ансамблю «Віночок» (директор Н. М. Семчишин, керівник Н. М. Музя) провели акцію милосердя в закладі освіти І─ІІІ ступенів «Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр» для дітей.
16-17 липня наймальовничіший куточок Тернопілля – Заліщики відзначили 250-у річницю надання магдебурзького права. З цієї нагоди у місті відбувся дводенний фестиваль «Заліщики-Фест».
Прокуратура області направила до суду кримінальне провадження стосовно службових осіб одного з підприємств області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).