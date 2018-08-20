Боже великий, Боже отців наших!.. Дай нам таких матерів, що вміли б добре, по-християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були б поміччю, потіхою та доброю радою.

Митрополит Андрей Шептицький.

Уже кілька років при церквах у Плотичі й Городищі діють спільноти «Матері в молитві». Створені вони при сприянні священика о. Богдана Зінченка. А щонеділі після служби Божої жіночки залишаються в храмі на розмову з Богом: просять у Всевишнього заступництва, опікунства над їхніми дітьми, внуками, над українським усім народом. Цього разу особливо зворушливими були не лише зібрання, а й уся відправа: парох благословив на щасливу службу в армії мешканця Плотичі Михайла Починка. Вся церковна громада за нього молилася, а потім здоров’я, захисту та щасливого повернення з перемогою над ворогом просили в Господа матері. Адже молитва матері — свята.

— І парафіяни моляться за всіх захисників нашої держави, зокрема за своїх земляків із Городища Романа Борща та Дмитра Мадяра, — розповідає парох. — Не залишається байдужим материнське серце і до недужих людей, особливо діток. Зокрема, маленької Полінки: довгий час молилися й давали пожертви на операцію не лише мешканці села, а й області та земляки з діаспори. Тепер дівчинка, якій зробили операцію, перебуває в Білорусі на оздоровленні. І в батьків та всієї родини появилась надія на одужання. Тож правдиві слова, які часто повторює цей мудрий плотичанський панотець: молитва мури руйнує і залізо гне.

З любов’ю та пошаною ставляться парафіяни і до святої обителі, яких є в Плотичі дві: старенька й нова. Сестриці, а сообливо Ольга Насущна та Галина Цьомик, впорядковують територію, обсаджують її квітами. А керівники фермерського господарства «Вікторія-92» Петро Іванович та Олександр Петрович Пеляки дбають про те, аби новий храм, який збудований на кошти меценатів із діаспори, довести до ладу. Зараз тривають приготування до художнього розпису стін всередині храму.

І це, — стверджує священнослужитель о. Богдан, — не перша добра справа благодійників-орендаторів на користь мешканців села. Хай Бог їм здоров’я посилає на многії та благії літа!

Ярослава ШТОКАЛО-ПАРХОМЧУК.

с. Плотича Козівського району.

На фото авторки: члени спільноти «Матері в молитві» (с. Плотича) Галина ГРУНДОВСЬКА, Надія МИСЬ, Марія ПОЧИНОК, Уляна ЩЕРБИК, Надія САВИЧ, Ольга БІЛИК.