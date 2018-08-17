Минув Спас — держи кожух про запас

У неділю, 19 серпня, відзначатимемо день Преображення Господнього, або Другий Спас. Свято входить у дванадцятку найбільш шанованих християнських празників.

Святе Письмо розповідає нам, що цього дня на горі Фавор Ісус переобразився перед своїми учнями: його одіж стала сліпучо-білою, а обличчя засяяло, мовби сонце. Біля Господа з’явилися пророки Мойсей та Ілля.

Другий Спас ще називають Яблучним, бо цього дня люди у храмах освячують плоди нового врожаю. В основі свята лежить освячення насамперед винограду, а вже там, де його немає — яблук. Це пов’язано з тим, що в Греції (раніше Візантії) виноград достигав якраз у цю пору року. Українці ж кладуть до кошиків не лише грона цих ягід і яблука, а й груші, сливи, городину, мед.

Яблучний Спас походить з язичницького свята настання осені. До цього дня слов’янам було заборонено їсти яблука і страви з ними. Насправді рідко хто нехтував цим звичаєм, дуже суворо дотримувалися його люди, в яких коли-небудь помирали діти.

Для селян свято означало завершення жнив та літньої пори. Цього дня уважно спостерігали за погодою і визначали — сонячною чи дощовою буде осінь.

Підготувала А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел